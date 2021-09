Rubano l’auto dei genitori sotto casa, Villar chiede aiuto sui social

Il centrocampista della Roma ha denunciato il furto di una Fiat 500 Abarth. La coppia sarebbe dovuta rientrare in Spagna

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha denunciato sui propri canali social il furto dell’auto dei propri genitori, che avrebbero dovuto usarla per rientrare in Spagna.

Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hanno rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in España purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!