Roma, i Friedkin furiosi per l’espulsione di Pellegrini, ma non ci sono i margini per il ricorso

L’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese non è piaciuta a José Mourinho e neppure alla dirigenza della Roma. Il Corriere dello Sport racconta che i Friedkin, alla fine della partita, erano furibondi.

“I Friedkin giovedì sera non erano all’Olimpico (ci saranno di sicuro domani), ma al termine della partita erano furibondi, hanno chiesto di fare qualsiasi azione, il consulente legale di giustizia sportiva, l’avvocato Conte, ha spiegato che è tecnicamente impossibile fare qualsiasi azione, perché l’articolo 7 comma 9 e l’articolo 74 comma 8 del codice di giustizia sportiva non danno la possibilità di fare un ricorso per una sola giornata. La prova tv di fatto è stata azzerata dal Var. l’arbitro ha visto, era vicino, ma ha preso una decisione fuori luogo e contestabilissima. Il Var Chiffi non lo ha richiamato”.