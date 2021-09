Repubblica sull’esodo dei nazionali di Mancini: la Nazionale è tornata una fastidiosa distrazione

“Nelle chat dei calciatori, la parola più usata è “stress”. Psichico, fisico: gli eroi di Wembley sono stanchi, scarichi”.

“Alla prima occasione, la Nazionale è tornata una fastidiosa distrazione”.

Lo scrive Repubblica a proposito della fuga di tanti calciatori della Nazionale, che il giorno di Italia-Lituania hanno abbandonato il ritiro per raggiungere i rispettivi club. Otto in tutto.

“Nelle chat dei calciatori, la parola più usata è “stress”. Psichico, fisico: gli eroi di Wembley sono stanchi, scarichi. I pochi allenamenti nelle gambe, gli impegni ravvicinati, il fastidio di non aver trovato spazio: tanti hanno dovuto (o voluto) rinunciare alla terza partita in una settimana con l’Italia”.

La maggior parte di loro, come Sensi, la cui partenza non è stata gradita a ct Mancini, saranno regolarmente in campo nel weekend.