Percassi: «Basta parlare di scudetto. La prima cosa è mantenere i conti in ordine»

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo in cui ha affrontato molti temi, dallo scudetto al mercato.

“Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di scudetto: siamo l’Atalanta e di scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre terzi posti in Serie A. Siamo l’Atalanta, non esiste che pareggi col Bologna e facciamo i funerali… Noi gestiremo sempre la società per garantire l’equilibrio, come prima cosa è fondamentale mantenere i conti in ordine. Secondo me ci siamo rinforzati. Senza la cessione di Romero non sarebbe stato possibile ampliare l’organico in tutti i reparti. Io ho il dovere di tenere i piedi per terra. Si deve smettere di pensare che l’Atalanta possa vincere lo scudetto. Così si perde la misura e non si è mai contenti“.