Per Napoli-Cagliari circa 17mila biglietti venduti, il Napoli vince senza Napoli

“Napoli piazza calda” è uno degli innumerevoli luoghi comuni che perseguitano la città. Il botteghino, da tempo, lo smentisce. Anche se c’è la questione multe per il Covid

Col Napoli primo in classifica, è ripartita la litania della città, della grande passione, dell’amore smisurato per la squadra. La solita melassa retorica che Spalletti ha fermato con una frase meravigliosa. «Siamo solo una squadra di calcio» ha detto al giornalista che ovviamente aveva cominciato a sproloquiare sul condottiero, il popolo, la rivalsa, quel disco. rotto là.

C’è una realtà incontrovertibile ed è quella del botteghino. Con le nuove normative per il Covid, all’ex San Paolo possono entrare circa 27mila persone. Quindi 27mila biglietti venduti. Il Napoli non si è neanche lontanamente avvicinato a questo dato. Nemmeno con Napoli-Juventus. Ma se lì poteva esserci l’alibi dei prezzi ovviamente alti (ma qui ci sarebbe un discorso da fare: se vuoi il calcio gratis, poi giochi in Serie C), per Napoli-Cagliari questo alibi non c’è. Certo si gioca domenica sera e in una città come Napoli al termine della partita non è garantito il servizio pubblico di trasporto. Sembra una annotazione da terzo mondo ma è così. Va aggiunto che la questione multe (verbali della Questura da 400 euro per chi non resta al proprio posto o non rispetta il distanziamento, o non tiene la mascherina: vengono identificati con le telecamere) tiene lontani i gruppi organizzati e anche altri tifosi.

Fatto sta che con la squadra prima in classifica a punteggio pieno, protagonista di un calcio spumeggiante e affascinante, che ha distribuito quattro gol all’Udinese e alla Sampdoria, i biglietti venduti al momento sono circa 17mila. Diciamo attorno al 60% della capienza. È lecito non andare allo stadio. Il Napolista vi racconta da molti anni che la favola della piazza calda è uno dei tanti luoghi comuni che accompagnano Napoli e la accompagneranno a vita. È il destino di Napoli, non c’è niente da fare.

Ripetiamo, ogni scelta è lecita. Però andrebbe anche sottolineato che il Napoli vince senza Napoli. Che vince perché ha una società strutturata e forte, un signor allenatore, ottimi calciatori. Tutto il resto è solo fuffa mediatica.