Osaka, rientro rimandato: forfait a Indian Wells

L’ex numero 1 al mondo conferma il suo periodo di pausa dall’attività agonistica e non parteciperà al Master 1000 che comincia il 10 ottobre

Naomi Osaka, tennista ex numero 1 del ranking WTA, ha deciso che non parteciperà al Master 1000 di Indian Wells che si svolgerà dal 10 al 17 ottobre. Osaka, campionessa di quattro Slam, aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal tennis dopo aver perso da Leyla Fernandez al terzo turno durante gli scorsi Us Open.

La crisi di pianto in conferenza stampa aveva confermato i problemi di ansia sociale che la giapponese, ultima tedofora ai Giochi di Tokyo, aveva già raccontato in primavera e che l’avevano costretta a ritirarsi dal Roland Garros.