Milan, l’ironia di Singer su Milan-Atletico: «All’evento di oggi avevo invitato gli arbitri, ma non li vedo»

Ospite all’evento Restore the music, Gordon Singer, alla guida del fondo Elliott, proprietario del Milan, ha ironizzato sulla direzione di gara della partita di Champions contro l’Atletico Madrid.

«Avevo invitato gli arbitri per l’evento di oggi, ma non li vedo. Sono davvero molto contento di essere qui oggi, è così bello vedere così tanti bambini condividere due tra le mie più grandi passioni, cioè il calcio e la musica. Vi spiego perché abbiamo fatto questa fondazione a questa scuola: questa donazione arriva tra la fondazione della mia famiglia e Fondazione Milan. È la seconda donazione che facciamo insieme dopo quella agli ospedali di Milano per l’emergenza Covid. Come proprietari del club per noi è importante far parte della comunità in cui lavoriamo. Io ho una grande passione per la musica, da piccolo sono cresciuto in scuole in cui ho potuto coltivare questa mia passione. Ho suonato diversi strumenti come il basso, la chitarra elettriche e anche la batteria. La musica è uno strumento per trasmettere la propria creatività e incoraggio i bambini ha provato più strumenti. Per noi è un grande piacere avere iniziato questa partnership con questa scuola. Spero che possiate godervi la musica in serenità. Spero di tornare presto qui e sentirvi suonare gli strumenti che vi abbiamo donato».