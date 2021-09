Mazzarri: “Non mi piace fare proclami, ai tifosi del Cagliari dico poche parole e tanti fatti”

Il nuovo allenatore dei rossoblù è sbarcato in Sardegna: “Conosco la mentalità qui, è bellissimo tornare dopo averci giocato da ragazzo”

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico è arrivato in Sardegna e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti che l’hanno accolto in aeroporto.

Bellissimo il ritorno in Sardegna. Sono sempre stato bene anche quando sono venuto da ragazzo a giocare. Un messaggio ai tifosi? Le parole bisogna dimostrarle. Io conosco la mentalità dei sardi, poche parole e tanti fatti, non mi piace fare proclami e non mi fate dire altro.