Mazzarri è un allenatore che sembra fermo a un tempo che non esiste più

Sarà dura per Manolas riprendersi il posto da titolare. Osimhen deve gestire meglio le energie e va gestito con attenzione e parsimonia

Gridelli – Caro Guido altra grande partita del Napoli anche se una partita diversa. Non è stato un Napoli pirotecnico come nelle precedenti partite vinte 4-0 ma un Napoli che ha saputo controllare la partita e vincerla come andava fatto. Infatti il Cagliari è una squadra che non gioca e cerca di non far giocare, una squadra che non ha fatto un tiro in porta. Ti devo dire che Mazzarri mi è sembrato un allenatore fermatosi nel tempo con la sua squadra che si difendeva l’1-0 a sfavore sperando poi con un calcio piazzato o un rimpallo alla fine di riuscire a pareggiare la partita.

Trombetti – E poi nel dopo partita abbiamo avuto la prova della inutilità delle interviste post-partita. Mazzarri ha descritto un’altra gara vista solo da lui. Per la serie: “non ho visto grandi azioni del Napoli”, “non abbiamo concesso nulla”. Se il Napoli avesse meglio finalizzato sulla trequarti numerosi azioni (e in questo dobbiamo migliorare e dobbiamo cercare di essere meno leziosi) e non avesse deciso giustamente di gestire la partita abbassando il ritmo e palleggiando (favorito dallo schieramento tattico dell’avversario) avremmo assistito ad una altra goleada.

Gridelli – Comunque il Napoli ha anche pensato agli innumerevoli impegni che lo attendono e quindi giusto così. E’ stata un’altra buona prestazione di tutta la squadra. Ho visto un ottimo Rrahmani molto sicuro di sé e a questo punto penso che per Manolas sarà difficile riprendersi il posto. Solita ottima gara di Koulibaly anche se ti devo dire che mi è sembrato cercare troppo il fine in alcuni disimpegni. Su questo deve fare molta attenzione. Altra grande partita di Mario Rui una delle vere sorprese di questo inizio di campionato. A centrocampo altra grande prestazione di Anguissa che ancora una volta ha dimostrato tanta quantità ma tanta qualità. Veramente è sorprendente come sia entrato in sintonia con la squadra.

Trombetti – Vero vero. E’ stato molto bravo a farsi vedere di più e ricevere palla considerato che Fabian Ruiz era schermato da Marin che il Cagliari ha sacrificato ad uomo in una marcatura asfissiante. Ma Fabian Ruiz pian piano è cresciuto e ha trovato le contromisure (spesso i difensori la palla l’appoggiavano ad un altro compagno che poi in velocità la passava allo spagnolo ) e ha fatto una ottima partita. In attacco non ha brillato Politano ma ha lavorato moltissimo ed ottima prova di Insigne e Zelinski.

Gridelli – E che dire di Oshimen? io l’ho definito “iradiddio” perché e disarmante come e quanto corre e come mette in difficoltà difensori avversari. Il povero Godin non ci ha capito niente e inutilmente hanno provato a raddoppiarlo e triplicarlo. Unica considerazione è che nel corso della partita deve gestire un po’ meglio le energie perché talora in una vera e propria trance agonistica pressa rincorrendo i difensori avversari fino allo sfinimento. Ma è vero pure che poi alla fine di uno di quei pressing ti piazza un altro scatto impressionante lasciando sul posto gli avversari.

Trombetti – Caro Cesare le potenzialità di questo ragazzo, che al momento sembrano sovraumane, ancora sono da scoprire. Ma penso che però vada gestito con attenzione e parsimonia. Comunque adesso ci aspetta una prova complicata a Firenze contro una buona squadra e con un ambiente che contro di noi si carica sempre molto. Godiamoci questo Napoli e continuiamo a sognare e ti devo dire lo farei senza pensare ai risultati delle altre squadre ma concentrandosi su ogni nostra singola partita per poi tirare i conti più in là.

Gridelli – Concordo. Bisogna rimanere con i piedi ben piantati per terra perché sappiamo che verranno momenti difficili come ad esempio a Gennaio quando, se il Presidente non si oppone decisamente come auguro, perderemo per la Coppa d’Africa la nostra spina dorsale (Koulibaly, Anguissa, Oshimen). Certo che il Napoli di queste prime sei partite è una sorpresa davvero incantevole.