Lukaku: «Alla terza offerta del Chelsea ho capito che erano seri, la mia testa era già a Londra»

A Hln.be: «A quel punto sono andato nello studio di Inzaghi alla Pinetina per cercare di trovare un accordo»

L’ex attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, oggi in forze al Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Hln.be in cui ha parlato del modo in cui ha vissuto la trattativa tra i due club, che ha tenuto banco quest’estate nella sessione di calciomercato. Il belga ha dichiarato di aver capito che il club inglese faceva sul serio alla terza offerta presentata all’Inter. E’ stato a quel punto che si è recato da Inzaghi per cercare di trovare una soluzione che favorisse l’accordo e il suo trasferimento.

«Quando è arrivata la terza proposta dei Blues ho capito che era una cosa seria e la mia testa era già a Londra. Il Chelsea ha offerto 110 milioni di euro più Zappacosta, l’Inter ha detto no: a quel punto mi sono recato nello studio di Inzaghi alla Pinetina per cercare di trovare un accordo».