La Juventus aveva venduto Moise Kean a 27,5 milioni e lo ricompra a 38

La Juve come Deciocavallo di Totòtruffa. Il Corsera: Ronaldo allo United per 15 milioni da pagare in 5 anni (con una minusvalenza di 14 a bilancio) più 8 di bonus

Alla Juventus – e non solo alla Juventus – serve un management. Evidentemente alla famiglia Agnelli va bene così, procedere di ricapitalizzazione in ricapitalizzazione come se la Juve fosse un giocattolo per bambini. Il Corriere della Sera mette in evidenza l’operazione Kean e i numeri sono impietosi: la Juventus lo ha venduto a 27,5 milioni e lo ricompra a 38. Una sorta di Fontana di Trevi venduta da Totò in Totòtruffa con la Juve nei panni di Deciocavallo.

Fanno riflettere pure le cifre delle due operazioni, ufficializzate ieri: Ronaldo va allo United per 15 milioni da pagare in 5 anni (con una minusvalenza di 14 a bilancio) più 8 di bonus; Kean arriva dall’Everton con una valutazione che può diventare di 38 (3 il primo anno e 4 il secondo per il prestito, 28 da pagare in tre anni per il riscatto obbligatorio se i bianconeri vanno in Champions tra due stagioni, 3 di bonus). Nel 2019 i bianconeri lo avevano ceduto a 27,5, ma pagando le laute commissioni di Raiola.