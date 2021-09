Leicester-Napoli, scontri tra tifosi del Napoli e polizia all’interno dello stadio

Al termine di Leicester-Napoli, i tifosi partenopei sono rimasti coinvolti in scontri con la polizia. La tensione sarebbe montata sulle battute finali del match, con lancio di bottiglie di plastica tra le tifoserie opposte. Vani gli appelli ai tifosi del Leicester dagli altoparlanti, con inviti a “rispettare il proprio club” e ad allontanarsi dalla linea di separazione con i tifosi napoletani. La polizia è dovuta intervenire quando la situazione ha rischiato di precipitare. Scontri si erano già verificati prima del match, attorno allo stadio.

20-30 Leicester and Napoli fans fight briefly. Police step in. Plastic bottles being thrown. Appeal over speakers for Leicester fans “to respect your club” and “move away from the segregation line”. #LeiNap

— Henry Winter (@henrywinter) September 16, 2021