La probabile formazione del Napoli: 4-2-3-1 con Anguissa ed Elmas

Le ultime sull’undici che affronterà la Juve secondo Sky Sport: subito dentro il centrocampista camerunense accanto a Fabian Ruiz in mediana

Soli due giorni a Napoli-Juventus, con Luciano Spalletti costretto a fare a meno di diversi giocatori, soprattutto a centrocampo. In tal senso, il tecnico lancerà dal primo minuto Zambo Anguissa secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivato soltanto ieri a Castel Volturno. Accanto a lui in mediana ci sarà Fabian Ruiz nel 4-2-3-1 dell’allenatore toscano.

In porta ci sarà Ospina, che rientrerà in tempo per essere arruolabile; davanti a lui la linea composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In attacco confermatissimo Osimhen dopo la riduzione della squalifica, con Politano, Elmas ed Insigne alle sue spalle.

Due in sostanza i ballottaggi: Elmas/Ounas e Politano/Lozano con i primi in vantaggio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti.