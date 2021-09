La Premier “oscura” Ronaldo: niente tv per il suo esordio, lo vedranno solo allo stadio

Perché dal 1987 il sabato pomeriggio il calcio in tv è bandito, e quindi niente United-Newcastle. Il Telegraph: “è assurdo, succede solo in UK, Corea del Nord, Cuba, Afghanistan e Turkmenistan”

Non ha senso che la partita di Premier League più attesa della stagione non venga trasmessa in diretta in televisione”. Quella che il Telegraph definisce un po’ pericolosamente come il match di Premier “più atteso” dell’anno è Manchester United-Newcastle, in programma sabato alle 15: il ritorno nel campionato inglese di Ronaldo. E la tv la oscurerà: l’evento sarà in esclusiva dei pochi fortunati possessori di un biglietto per entrare allo stadio. O ascoltabile per radio.

Perché? Perché – racconta il Telegraph – l’articolo 48 dello statuto Uefa lascia la libertà ai vari paesi di “censurare” il calcio in tv per un piccolo lasso di tempo ogni weekend. Per due ore e mezza. O vai allo stadio o ti freghi. In Inghilterra va così dal 1987. Il Regno Unito è l’unico paese a farlo, assieme a Corea del Nord, Cuba, Afghanistan e Turkmenistan.

E per il Telegraph è assurdo “non dare agli appassionati di calcio quello che vogliono. Non è giusto”.

Il blackout servirebbe in teoria a incoraggiare il pubblico ad andare allo stadio e il calcio di base a non disertare il movimento per assistere alle grandi partite della Premier. Cioé: poiché sabato scendono in campo Blackburn Rovers, Wigan, Salford City, Rochdale, Stockport County e Blyth Spartans si pensa che andranno a vederli meno persone se il match all’Old Trafford fosse visibile in tv.