La Fifa punisce il razzismo degli ungheresi: una gara senza pubblico e una multa di 185 mila euro

I fatti risalgono a Ungheria-Inghilterra dello scorso 2 settembre. Per la seconda partita la pena è sospesa per un periodo probatorio di due anni

Il Comitato Disciplinare della Fifa ha preso provvedimenti contro la Federcalcio ungherese in relazione al comportamento razzista di numerosi sostenitori durante la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Inghilterra dello scorso 2 settembre.

Dopo aver analizzato e preso in considerazione tutte le circostanze del caso, in particolare la serietà degli incidenti (parole e comportamenti razzisti, lancio di oggetti, utilizzo di materiale pirotecnico, scale bloccate) il Comitato ha deciso che la Mlsz (federcalcio ungherese, ndr) giocherà le prossime due gare di competizioni Fifa senza gli spettatori; per la seconda partita la pena è sospesa per un periodo probatorio di due anni. Inoltre è stata comminata una multa da 200 mila franchi svizzeri (circa 185 mila euro).

“La posizione della Fifa – si legge nel comunicato – resta ferma e risoluta nel respingere ogni forma di razzismo e violenza così come ogni altra forma di discriminazione o abuso. La Fifa ha una posizione di tolleranza zero contro questi comportamenti nel calcio. La decisione adottata dal Comitato Disciplinare della Fifa è stata notificata alla Mlsz”.