La Bundesliga contro la Uefa: “Il nuovo Fair Play Finanziario affosserà il calcio tedesco”

La Bild: i club sono uniti nella protesta, pensano che la riforma aiuterà City e Psg, e danneggerà le società che sono autosufficienti

La riforma del fair-play finanziario che la Uefa ha intenzione di battezzare tra due stagioni non piace alla Bundesliga. I club tedeschi si ritengono danneggiato dalle nuove regole che regaleranno un vantaggio enorme ai club super-ricchi come il PSG e il Manchester City.

In particolare, scrive Calcio e Finanza che riprende un articolo della Bild, sono tre le regole osteggiate. L’abolizione della “break-even rule”, per la quale i proprietari possono coprire soltanto perdite fino a 30 milioni. Secondo club tedeschi la stragrande maggioranza dei club della Bundesliga sono di proprietà dei tifosi e autosufficienti, e sarebbero enormemente danneggiati.

Poi c’è il salary cap. Le nuove regole richiederanno ai club di spendere solo fino al 70% delle loro entrate in trasferimenti. Ma questa regola riguarda solo i 25 giocatori inseriti nelle liste Uefa. I club della Bundesliga dicono che così i superclub potrebbero costruirsi una seconda rosa per le competizioni nazionali.

Infine, la luxury tax. La Bundesliga vede la tassa come un piccolo prezzo che grandi club – per i quali i soldi non sono un problema – pagheranno per essere liberi di commettere le infrazioni.