Koulibaly: «È una partita che ci insegna molto su di noi e sul calcio che dobbiamo giocare» (Diretta video)

Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza al termine della gara contro lo Spartak

Cosa ti fa arrabbiare di più?

Come vedi il cammino in Europa ora?

Cosa cambia per voi da domani?

«Fa parte delle cose su cui dobbiamo lavorare, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. In fase difensiva dobbiamo essere più leoni, ci siamo schiacciati troppo e ne abbiamo tratto svantaggio. C’è tanto da lavorare, dobbiamo farlo e tenere i piedi a terra. Ok le sei vittorie di fila in campionato, ma tutti vorranno batterci e dobbiamo farci trovare pronti. Speriamo di vincere domenica per ritrovare entusiasmo»