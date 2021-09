Valdas Ivanauskas salterà l’appuntamento con l’Italia. A sostituirlo saràil suo assistente, Tomas Razanauskas.

Mercoledì, in occasione della partita contro l’Italia, in panchina, per la Lituania, non ci sarà il commissario tecnico della Nazionale. Il ct, Valdas Ivanauskas, infatti, è risultato positivo al Covid. Al suo posto, a Reggio Emilia, in panchina siederà il suo assistente, Tomas Razanauskas.