Genoa, il gol di Destro con la bottiglina in mano diventa uno spot per il riciclo della plastica

L’Amiu Genova, che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo ligure, lancia la campagna su Twitter: “Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore”

Il gol di Destro al Verona con la bottiglina dell’acqua in una mano diventa uno spot per il riciclo della plastica. L’idea è dell’Amiu Genova, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo ligure, che, su Twitter, ha pubblicato una foto dell’attaccante del Genoa invitando i cittadini a portare con sé i rifiuti quando non è possibile smaltirli nell’immediato.

“Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore. Aiutaci a tutelare l’ambiente e migliorare pulizia e decoro della nostra città. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita.

P.S: la bottiglietta va nella plastica!”.

