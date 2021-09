Gazzetta: la Juve alza l’offerta per Dybala a 8 milioni per la parte fissa, ma manca l’accordo sui bonus 

La Gazzetta dello Sport dà le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. I contatti continuano, ma manca ancora l’accordo sui bonus.

“I passi avanti per prolungare fino al 2025 l’accordo che scade nel 2022 ci sono (la Juve ha alzato l’offerta da 7 a 8 milioni per quanto riguarda la parte fissa del contratto) ma sui bonus la distanza esiste ancora, così i due hanno preferito prendersi ancora qualche giorno per studiare le possibili soluzioni. Si vedranno quando sarà il momento di chiudere, fino ad allora continueranno a sentirsi e a scambiarsi documenti”.

“L’obiettivo dei bianconeri è pesare il meno possibile sul prossimo bilancio, quello dell’argentino è arrivare a 10 milioni certi, ovvero con bonus facilmente raggiungibili e legati più agli obiettivi personali che a quelli di squadra”.