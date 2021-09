Gazzetta: il Napoli ricorda quella vecchia pubblicità della Rai «Di tutto, di più»

“Il Napoli di oggi ricorda un po’ quella vecchia pubblicità della Rai «Di tutto, di più». La squadra di Spalletti, arrivata alla sesta vittoria consecutiva, dimostra appunto di avere di tutto, di più, rispetto alle altre squadre: non a caso guida la classifica e allunga sulle avversarie”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il campionato, però, è appena cominciato, non bisogna correre.

“Intendiamoci: il campionato è appena cominciato, il Napoli brilla per gioco, trame offensive, partecipazione corale, individualità, capacità di trovare il gol, compattezza difensiva, però mancano tanti scontri diretti per misurarne e confermarne il valore nel corso della stagione. Finora sono stati due gli impegni di livello entrambi superati a pieni voti: la vittoria in casa con la Juve e il pareggio sul campo del Leicester dopo aver dominato a lungo”.