Galliani: “Anche il Napoli è in corsa per lo scudetto, ma spero lo vinca il Milan”

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera sulla corsa scudetto.

Premesso che reputo un colpo di genio quello della Roma di arruolare Mourinho, credo che le milanesi, le romane, il Napoli, la Juventus e l’Atalanta sono in corsa per i primi sette posti. Poi con quale graduatoria non saprei. Il Milan? Siccome resto un tifoso pazzo, spero che il Milan vinca il campionato.