È ufficiale: la Juventus a Napoli senza Chiesa

La risonanza magnetica non ha riscontrato problemi muscolari ma il club non intende rischiarlo. La Juve attende cinque calciatori dal Sudamerica

Federico Chiesa non giocherà Napoli-Juventus. L’attaccante bianconero e della Nazionale non sarà convocato dalla squadra di Allegri per la partita di sabato sera alle 18 allo stadio Maradona. Il club bianconero fa sapere che Chiesa è stato sottoposto a risonanza magnetica, il risultato è stato negativo (quindi positivo per il calciatore) ciononostante la Juventus preferisce non rischiarlo.

La squadra di Allegri è ancora in attesa del rientro dei nazionali. Cuadrado rientrerà con Ospina ma la Juventus ha anche Danilo e Alex Sandro impegnati con il Brasile, Dybala con l’Argentina oltre a Bentancur che si è infortunato nel match vinto 4-2 dall’Uruguay sulla Bolivia.

Domani a mezzogiorno la conferenza stampa di Allegri.