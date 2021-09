Djokovic nei guai: una foto lo ritrae con un militare che ha partecipato al genocidio di Srebrenica

Lo scatto risale al 18 agosto, durante la vacanza del tennista in Bosnia. Nei Balcani ha generato una pesante polemica

Novak Djokovic è finito nella bufera per una foto che lo ritrae in compagnia di uno dei soldati che hanno partecipato al genocidio di Srebrenica, uno degli episodi più drammatici della guerra di Bosnia, in cui morirono più di 8mila bosniaci. E’ accaduto il 18 settembre scorso, durante la vacanza del tennista in Bosnia-Erzegovina. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Si tratta di Milan Jolovic, ex comandante dell’unità paramilitare nota come ‘Drina Wolves’ (I lupi di Drina), che partecipò al massacro ma non è stato condannato per crimini di guerra. La foto con Djokovic ha generato un grossa polemica nei Balcani, dove il tennista era già stato molto criticato nel giugno dello scorso anno per la celebrazione del controverso Adria Tour, senza alcuna restrizione, nel bel mezzo di una pandemia mondiale”.