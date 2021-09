Damascelli: paragonare questa Juve a quella del 2015 è una giustificazione puerile

L’involuzione del club dura da tre anni. E’ cominciata nell’ultima stagione di Allegri, passata per Sarri ed esplosa con Pirlo

Paragonare la situazione attuale di classifica della Juve a quella del 2015 è un tentativo puerile di fornirle un alibi, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Sono tre anni che la squadra di Agnelli è in involuzione.

“Ogni parallelo risulta una puerile (o astuta) giustificazione dell’attuale stato dell’essere della Juventus. La squadra si trascina da tre anni lo stesso problema, una involuzione incominciata nell’ultima stagione, vittoriosa, di Allegri, passata a quella di Sarri, ugualmente confortata dal titolo ma non dal gioco ed esplosa con Pirlo che, per i deboli di memoria, ha ottenuto la qualificazione alla Champions league soltanto all’ultima giornata, per grazia ricevuta”.