CorSport: Allegri a Napoli con il 3-5-2, in attacco Kulusevski in vantaggio su Kean (con Morata)

In difesa ci saranno De Ligt, Bonucci e Chiellini, mentre in mediana debutta Locatelli con McKennie e Rabiot interni e De Sciglio e Pellegrini sulle fasce

Con la squadra in emergenza per le tante assenze dovute alla pausa Nazionali, Massimiliano Allegri è chiamato a cambiare qualcosa nella sua Juve. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico si presenterà al Maradona, per affrontare il Napoli, con un 3-5-2.

“L’ipotesi in crescita è la difesa a tre con il muro De Ligt-Bonucci-Chiellini davanti a Szczesny. A centrocampo toccherà per la prima volta da titolare a Locatelli, con McKennie e Rabiot interni e De Sciglio e Pellegrini sulle fasce. Con la variabile Bernardeschi che potrebbe insidiare Pellegrini. In attacco: Morata appare sicuro del posto; al suo fianco, Kulusevski sembra in vantaggio su Kean, ma la decisione verrà presa soltanto oggi”.