Cassano ha un fratellastro rapinatore: “u curt” arrestato per un furto da 30.000 euro

Giovanni Cassano, detto “u curt”, è recidivo. Nel 2013 fu coinvolto in una sanguinosa rapina terminata con l’uccisione di un membro della sua banda

Giovanni Cassano è un pregiudicato 49enne che nella vita fa il rapinatore, specializzato in furti d’appartamento. Ed è fratellastro di Antonio Cassano. Lo chiamano “‘u curt” per la bassa statura. E’ stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro. Ed è ora accusato di furto pluriaggravato in appartamento, violazioni alla sorveglianza speciale, possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente.

Giovanni Cassano, scrive Repubblica, è già stato arrestato in passato perché ritenuto membro di una banda effettuava furti in appartamento, e nel 2013 aveva partecipato a un colpo finito male a Noicattaro, con uno dei membri della banda colpito a morte dal proprietario dell’abitazione.