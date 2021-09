Quattro su quattro. Tutti coinvolti. Senza alibi, diritti per la nostra strada che si costruisce camminando. Che sia in casa o in trasferta non cambia la nostra idea. Si gioca per vincere

🙏Preghiamo per le gretti menti di chi urla odio mentre in campo va di scena l’unico spettacolo degno del prezzo del loro biglietto: Il Napoli. Il Vesuvio è Nero.

🎨 Tempera i pastelli e distribuisce colori. Accudisce i battiti dei deboli e arma i pugni dei forti. Il palo non gli sorride lui sorride al pallone. Fabian è Divino. Ovunque giochi.

😍Rui intuisce, Lorenzo fa impazzire il cielo lanciandogli un arcobaleno. Victor sfonda con tutta la rabbia che ha nello stomaco. Udine è caduta prima di veder la luna.

😎4 tocchi. Tempo, spazio e concretizzazione. Il Napoli omaggia la pallacanestro. Schema prefetto. La favola di Amir, il cinese sulla riva che vede la palla arrivare… Riscatto.

😮Mettete Anguissa davanti ad ogni buffet ai matrimoni e state certi che ognuno avrà la sua parte. Non lascia passare nessuno. Il guardiano del faro. Devastante

😊Avanziamo insieme, arretriamo insieme, esultiamo insieme. Una falange oplitica macedone. Non sai mai chi scaglia la sarissa, ma sai che sarà letale.

❗Quattro su quattro. Tutti coinvolti. Senza alibi, diritti per la nostra strada che si costruisce camminando. Che sia in casa o in trasferta non cambia la nostra idea. Si gioca per vincere. Qualcuno a meno dieci comincia ad invidiare il nostro calore…Che personalità!

Forza Napoli Sempre e Comunque