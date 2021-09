Allegri: «Partita non semplice, ci vorrà molta prudenza nel giocare»

A Dazn: «Bisogna cercare di vincere in casa, perché ancora non ci siamo riusciti»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima di Juventus-Sampdoria.

«Siamo a pari punti, quindi bisogna cercare innanzitutto di vincere la prima in casa perché non siamo riusciti ancora a vincere. Abbiamo vinto la prima in trasferta mercoledì e speriamo di vincere la prima in casa. Bisogna fare un passettino alla volta, senza pensare a quello che succederà tra 4-5 mesi. Abbiamo questa partita non semplice, perché loro comunque hanno una buona tecnica, è una squadra che comunque difende bene. D’Aversa è molto bravo nell’organizzare le squadre e quindi ci vorrà molta prudenza nel giocare, giocare meglio tecnicamente e sbagliare di meno».