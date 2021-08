Verratti: “Il Mondiale è un obiettivo, Messi è il più forte della storia”

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Europei? Anche se non lo dicevamo mai pubblicamente, sapevamo di essere una squadra con le palle. Anche nella difficoltà, che giocassi io o Locatelli, Chiesa o Berardi, sentivamo di poter fare la differenza, uniti con solidarietà. Il titolo ce lo siamo meritati. Il Mondiale in Qatar adesso è un obiettivo.

Avere Messi qui è incredibile. Non ci ho creduto fin quando non l’ho visto. Ci conoscevamo già. Magari non parla molto, ma ha grande personalità e in campo lo senti. È un leader, un campione amato anche da chi non tifa Barça o Psg. Per me, è il migliore della storia, tecnico, altruista. Non penso avrà difficoltà per avere il posto da titolare…