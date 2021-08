Stano vince la 20 km di marcia, settima medaglia d’oro Italia

Massimo Stano stacca i giapponesi e arriva da solo al traguardo. È la terza medaglia d’oro che ci regala l’atletica leggera, stavolta in una disciplina storicamente a noi favorevole

Massimo Stano, 29 anni pugliese, medaglia d’oro nella venti chilometri di marcia. Le medaglie d’oro azzurre salgono a sette, a una sola unità dal dato delle ultime tre Olimpiadi. E in generale siamo a trentatré. La gara si è svolta a Sapporo dove nel 1972 Gustav Thoeni vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali nello slalom gigante.

Stano ha disputato un’ottima gara, sempre in testa. Ha saputo scegliere il momento giusto per allungare sui due giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi ed è arrivato in solitaria all’arrivo. L’atletica leggera si conferma disciplina regina per l’Italia a queste Olimpiadi. È la terza medaglia d’oro dopo quelle di Jacobs e Tamberi. In questo caso, si tratta di una disciplina in cui l’Italia ha una ricchissima tradizione. Non a caso, l’ultimo oro prima di domenica 1° agosto era stato quello Schwazer.

Massimo Stano è il sesto italiano a vincere la medaglia d’oro nella marcia. Il primo sui 20 chilometri fu Maurizio Damilano a Mosca. Nel 2004, ad Atene, Ivano Brugnetti. Nella 50 km il primo successo fu di Dordoni a Helsinki. Poi, nel 1964, a Tokyo, Pamich e nel 2008 a Pechino Alex Schwazer.