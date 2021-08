Si ferma ai quarti il sogno olimpico nel basket: Francia batte Italia 84-75

La squadra di Meo Sacchetti si arrende nonostante la splendida rimonta nell’ultimo quarto. Gara in bilico fino ai secondi finali, Nazionale fuori a testa alta

Ben più dell’onore dell’armi è ciò che resta all’Italia, al termine dei quarti di finale che hanno visto il successo della Francia, nettamente favorita. I Bleus si sono imposti sull’84-75, con le nove lunghezze di scarto che si sono concretizzate soltanto nei possessi conclusivi della gara, quando i viaggi in lunetta e gli spazi in contropiede hanno favorito l’allungo che ha condannato la squadra di Meo Sacchetti, protagonista comunque di un incredibile torneo.

L’Italia sembrava aver perso contatto con la partita quando nella seconda metà del terzo quarto è andata sotto sul -14. Eppure l’apnea non ha spaventato la Nazionale, che si è rimessa in corsa con un super Fontecchio, miglior giocatore della nostra spedizione per distacco. Il parziale di 12-2 ad inizio quarto periodo è stato il preludio alla parità raggiunta poco dopo. Tuttavia, la qualità dei francesi è venuta fuori, mentre nei possessi decisivi l’Italia si è affidata solo a qualche lampo di Gallinari. Troppo poco, insomma, per tenere il ritmo delle bocche da fuoco avversarie.

Si conclude così, dunque, il percorso che resta comunque ottimo, considerando da quanti anni era che la Nazionale mancava le qualificazioni ai Giochi nel basket.