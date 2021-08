Pista di bronzo per il ciclismo italiano, Viviani beffato all’ultimo sprint

Aveva quasi compiuto una straordinaria rimonta, era secondo ma all’ultimo sprint si è fatto sorprendere dal neozelandese. Medaglia numero 34

Viviani medaglia di bronzo. Ancora il ciclismo su pista. Stavolta nell’omnium una sorta di combinata del ciclismo. Ma è una medaglia di bronzo che sa di beffa per Viviani che proprio all’ultimo sprint dell’ultima competizione (a punti), ultimo sprint che attribuisce il doppio dei punti, si è fatto superare dal neozelandese Campbell Stewart.

Peccato, perché l’azzurro si era reso protagonista di una splendida e intelligente rimonta, Aveva vinto la gara a eliminazione e in quella a punti Ha agito con grande intelligenza, ha organizzato una mini-fuga che gli ha consentito di vincere due sprint di fila. Sembrava in controllo e invece alla fine è arrivato terzo. Medaglia numero 34 per l’Italia ma l’argento era lì, a portata di mano. Viviani era il campiono olimpico uscente. Oro al britannico Matthew Walls.