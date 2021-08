Per i bookmakers non c’è storia: Napoli nettamente favorito sul Genoa

Nonostante l’ultimo confronto sia andato a favore dei rossoblù (2-1 a Marassi), la squadra di Spalletti ha tutti i favori del pronostico

I precedenti tra Genoa e Napoli sono in totale 121: 104 in Serie A, 14 in Serie B e 3 in Coppa Italia. Nel complesso il bilancio è in favore degli azzurri, che hanno vinto 45 volte a fronte di 36 successi rossoblù e 40 pareggi. L’ultimo incrocio è una vittoria del Genoa, per 2-1 a Marassi, che aveva interrotto una striscia senza vittorie per il Grifone lunga nove anni. Gli ultimi quattro Genoa-Napoli si sono conclusi sempre con 3 o più gol. Il portale specializzato OddsChecker ha effettuato una panoramica delle varie quote.

Per chi volesse puntare su questo trend Unibet offre la quota a 1.58, che per William Hill sale a 1.60. La puntata contraria è quotata 2.30 da Snai e addirittura 2.36 da PlanetWin365. Nonostante le defezioni in attacco, per Betclic non c’è storia: a Marassi il Napoli è nettamente favorito. Il successo degli azzurri è quotato 1.53. In linea Pokerstars, per cui la vittoria dei padroni di casa è data a 5.75, mentre il pareggio a 4.10.