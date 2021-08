Oliver Kahn: «Il Psg? L’Italia ha dimostrato che non vincono i più forti ma chi è più squadra»

Il neopresidente del Bayern a L’Equipe: «Il Psg spende da sempre somme incredibili ma non ha mai vinto la Champions». Il ceo del Dortmund: «Concorrenza sleale»

L’arrivo di Messi non è stato accolto con entusiasmo in Germania. lo fa notare L’Equipe che riporta le dichiarazioni do Oliver Kahn neo presidente del Bayern e di Watzke amministratore delegato del Borussia Dortmund.

A proposito di nuovi galacticos (che per incisero non vinsero nulla) Kahn ricorda che il Psg

«spende regolarmente somme incredibili per rafforzare la squadra, ma finora non sono mai riusciti a vincere la Champions League. Ecco perché non sono necessariamente preoccupato per la competitività del nostro club che si distingue per il suo equilibrio economico che gli consente di continuare a rivestire un ruolo di primo piano in Europa».

Kahn dice:

«Vedi tutti questi nomi assieme e pensi che il Psg ha una squadra eccezionale. Ma funzioneranno insieme? Ci sarà armonia sul terreno di gioco? Sono curioso. L’ultimo Europeo ci ha dimostrato che non è la squadra più talentuosa che vince, ma quella che gioca meglio come squadra. L’Italia ce l’ha fatta mostrando grande solidarietà in campo. Sarà così anche a Parigi?»

Per l’ad del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke

è chiaro che si tratti di concorrenza sleale, che è stata dilagante per troppo tempo. È un fatto che il PSG possiede i mezzi economici dell’85% degli altri club europei.