Olimpiadi Pallavolo, l’Italia eliminata dall’Argentina

Quarti di finale, sconfitti al tie-break dopo essere stati in vantaggio fino al 10-8. Tra gli avversari, Conte e Lima protagonisti.

Pallavolo, l’Italia eliminata 3-2 dall’Argentina. Il quarto di finale si decide al quinto set. Un tie-break come al solito palpitante. L’Italia di Blengini recupera un break, mura Conte e va 7-5. Juantorena sfoggia schiacciate da scuola. La Nazionale tiene il break fino al 10-8 ma l’Argentina non molla mai e prima si porta sul 10 pari e poi va in vantaggio 12-10 con un’ottima fase difensiva e una battuta molto insidiosa di Lima. L’Argentina sfodera una pallavolo straordinaria, ancora con Lima giramondo che adesso gioca in Turchia.

L’Italia si aggiudica il primo set. Poi però, mentre sta guidando il secondo set, cresce la nazionale sudamericana sospinta soprattutto dallo schiacciatore Conte un globetrotter della pallavolo che ha giocato in Cina, in Polonia, in Brasile. La Nazionale si scoraggia un po’ nel terzo set. Poi, però, vince in scioltezza il quarto e si va al tie-break che decide l’accesso in semifinale. E l’Italia è fuori. Dopo sei semifinali consecutive, la Nazionale della pallavolo esce ai quarti di finale alle Olimpiadi. Si chiude l’esperienza di Blengini come commissario tecnico dell’Italia del volley.