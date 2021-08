Napoli-Venezia, venduti 16mila biglietti su 27mila

Prezzi popolari: 14 euro le curve. Serve il green pass per il ritorno sulle gradinate. Dopo la trasferta a Genova, ci sarà Napoli-Juventus

Torna il pubblico negli stadi della Serie A e quindi anche a Napoli. Domenica sera la squadra di Spalletti ospiterà il neopromosso Venezia. La società di De Laurentiis ha optato per prezzi popolari: 14 euro le curve. La capienza non sarà totale, sono 27mila i biglietti che sono stati messi in vendita e di questi, come scrive il Corriere dello Sport, ne sono stati venduti 16mila. Più della metà. Il quotidiano ricorda anche che l’ultima partita col pubblico fu Napoli-Torino (il 29 febbraio 2020) e in quella occasione gli spettatori furono 24.843. Mancano ancora due giorni. I biglietti sono venduti on line, per accedere allo stadio c’è bisogno del green pass. La corsa al biglietto sarà diversa per la seconda partita casalinga degli azzurri che dopo la trasferta a Marassi contro il Genoa ospiteranno la Juventus di Allegri.