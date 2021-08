Nadal ha male a un piede, rinuncia a Toronto: a rischio gli Us Open?

Nadal potrebbe rinunciare agli Us Open? Se lo chiede L’Equipe. È tornato l’infortunio al piede sinistro. Ieri sera lo spagnolo ha rinunciato al torneo di Toronto.

“Ho questo problema (al piede sinistro) da alcuni mesi. Non è una situazione semplice da vivere dopo le mie cinque vittorie qui a Toronto. Per me, è importante divertirmi giocando a tennis. Oggi, con questo dolore, non è possibile. Probabilmente ne sapremo di più (sulla gravità del suo infortunio e sulla sua indisponibilità) nei prossimi giorni”.