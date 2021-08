Mundo Deportivo: la Fiorentina pressa per Pjanic

Il club viola ha intenzione di prendere in prestito Pjanic ma l’handicap della trattativa é nello stipendio

Mentre a Napoli si parla della telefonata tra il mister Spalletti e Pjanic che aprirebbe lo scenario ad un possibile arrivo del bosniaco in azzurro, secondo il Mundo Deportivo sarebbe la Fiorentina la prima in lista per il passaggio del calciatore dal Barcellona.

Il club viola ha intenzione di prendere in prestito Pjanic ma l’handicap della trattativa é nello stipendio, considerevole, visto che il balcanico è arrivato al Camp Nou dalla Juventus dopo una carriera molto contrastata.