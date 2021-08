Libero: la Rai oscura anche Tamberi per il Tg2 in cui si parla delle barbabietole di zucchero

“Tutti i giorni l’italiano affamato di Giochi si ritrova a tirar giù i Santi del calendario giapponese nell’attesa che finisca il Tg2”

Libero sfotte la Rai per la scelta di ieri di interrompere le Olimpiadi per mandare in onda il Tg2.

“Il Tg2 deve essere davvero molto importante, altrimenti non si spiega” scrive Fabrizio Biasin.

E ci può essere chiunque, persino Tamberi in corsa nell’oro (il caso di ieri), ma non si scappa: il Tg2 deve prevalere. Sfortuna vuole che le ore 13 italiane siano le 20 di Tokyo, ovvero l’orario di punta di questo e quell’evento. Ergo, tutti i giorni l’italiano affamato di Giochi si ritrova a tirar giù i Santi del calendario giapponese nell’attesa che il Tg2 finisca di spiegarci «cosa pensa l’esponente del Pd, Franco Vazio, della coltivazione delle barbabietole da zucchero».