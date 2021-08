Lete diventa anche rossonera, ora è sponsor del Milan (e acquista pagine di Corsera e Gazzetta)

Lete – da sempre sponsor del Napoli – ora è anche rossonera, è sponsor del Milan. Fornirà in esclusiva l’acqua durante gli allenamenti e le partite del Milan maschile e femminile. E stamattina si trova una bella paginata di pubblicità sul Corriere della Sera e una sulla Gazzetta.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan , ha commentato: “Siamo lieti di poter dare il via a questa partnership e di accogliere un brand iconico come Lete nella famiglia Rossonera. Proprio come AC Milan, Acqua Lete è un brand riconosciuto e apprezzato a livello globale, un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi di questo accordo. Un accordo che unisce due eccellenze italiane con una storia importante e che grazie ai loro valori sono diventate dei punti di riferimento nei rispettivi settori. Ma se il nostro passato è certamente importante, lo è altrettanto il nostro futuro e siamo lieti di andare verso il futuro con un brand come Lete”.

We are pleased to announce a new partnership that will see Lete become our Official Water Partner ➡️ https://t.co/Wf78j9kjAA@Acqua_Lete, brand leader nel mercato delle acque minerali effervescenti naturali, da oggi è l’Acqua Ufficiale dei rossoneri ➡️ https://t.co/sgnkIvS3CK pic.twitter.com/jUtKWg5iyw

— AC Milan (@acmilan) August 27, 2021