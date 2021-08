L’addio di Ronaldo piace alla Borsa: azioni della Juve in rialzo dopo la notizia

Il portoghese pesa ogni anno sui conti della Juventus per circa 86,2 milioni di euro. Già alle 10:30 del mattino il titolo ha fatto registrare un +3,63%

Chi si aspettava un crollo in Borsa delle azioni Juve dopo l’annuncio dell’addio di Ronaldo resterà deluso: il mercato dà l’ok all’operazione: il titolo del club bianconero avevano già chiuso in positivo la giornata di ieri, con un +1,18% dovuto principalmente all’ok del CdA all’aumento di capitale da 400 milioni. Oggi è in ulteriore rialzo, scrive Calcio e Finanza: alle 10.30 era già a +3,63%.

L’idea di alleggerire il monte stipendi e di incassare qualche milione per il cartellino di Ronaldo non dispiace evidentemente al mercato.

Ronaldo fu acquistato dal Real Madrid per 115,8 milioni di euro. Al 30 giugno 2021 il valore netto a bilancio è di 28,9 milioni di euro. Il portoghese pesa ogni anno sui conti della Juventus per circa 86,2 milioni.