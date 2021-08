La Torre, dt di atletica: «Abbiamo combattuto la cultura dell’alibi, è frutto di un lavoro»

Un manifesto politico. «Non avete sentito atleti che han cercato scuse. Non è vero che squadra che vince non si cambia, bisogna continuare a lavorare sulla mentalità»

Sono un manifesto politico le parole pronunciate dal direttore tecnico della nazionale di atletica leggera Antonio La Torre a margine della conferenza stampa che si è svolta a Casa Italia, a Tokyo. Una dietro l’altra, ha espresso una serie di concetti che andrebbero scolpiti nelle aule scolastiche e non solo.

«Il merito di questi risultati è del lavoro durissimo fatto in questi due anni e mezzo per compattare questo ambiente, per togliergli la cultura dell’alibi».

«Ora dobbiamo lavorare più di prima, dobbiamo rompere i cliché e cambiare diverse cose. Si dice squadra che vince non si cambia. Non è vero. Squadra che vince, si cambia. Perché dobbiamo continuare a lavorare sulla mentalità, sull’approfondimento, provare a fare cose nuove perché gli altri non ci aspettano. Ci rincorreranno così come noi abbiamo rincorso loro».

«La staffetta 4×100 è una squadra vera, ma è vera tutta la squadra di atletica, che è uno sport individuale., Questo è il primo cliché che abbiamo rotto».