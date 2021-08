«Guarda che vale più degli Europei eh». Malagò a Draghi chiederà lo Shuttle

È diventata virale la telefonata del presidente del Coni a Palazzo Chigi dopo gli ori di Jacobs e Tamberi. Se Bonucci e compagni hanno ottenuto il bagno di folla sul bus…

Giovanni Malagò, come ampiamente previsto, sta preparando il suo ritorno in patria in grande stile. Se Bonucci e compagni hanno ottenuto il giro in bus in barba alla pandemia, Malagò vuole come minimo un giro in Shuttle modello Branson e Bezos. Con buona pace di chi, anche giustamente, stava preparando il processo al presidente del Coni visti i risultati deludenti fino a ieri all’ora di pranzo.

È infatti diventata virale la telefonata che ieri Malagò ha fatto al presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Mario, alla grande, guarda che questa cosa vale più degli Europei eh, questa è planetaria”. Come a dire, prepara lo Shuttle. Oggi può aggiungere anche l’argento di Vanessa Ferrari. «Penso sia proprio il giorno più bello dell’Italia sportiva: abbiamo fatto cose epiche, I Mondiali di calcio sono un grande evento, ma sotto il profilo dei cinque cerchi oggi è stato fatto qualcosa che racconteranno i nipoti dei nostri nipoti».