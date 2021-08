Juventus, post social contro le comunità asiatiche: “Errore imperdonabile”

Una leggerezza dal significato ben più serio, quella commessa dalla Juventus, che aveva pubblicato sugli account social della squadra femminile un post in cui Cecilia Salvai era intenta a fare un gesto considerato offensivo per le comunità asiatiche. I bianconeri hanno subito rimosso il contenuto, pubblicando poi un messaggio di scuse sui propri canali ufficiali.

Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale sull’account Twitter di Juventus Women’s Football.

La Juventus ha subito capito che il Club aveva commesso un errore imperdonabile, e questo errore ha ferito gravemente i sentimenti di tutte le persone che si oppongono alla discriminazione razziale.

Per tale errore, il Club si assume la piena responsabilità del verificarsi dell’incidente e del suo grave impatto. Contrastare la discriminazione razziale e favorire lo sviluppo comune di più culture sono i principi a cui Juventus come Società ha sempre aderito e continua a mettere in pratica.

La Juventus prende atto di questo errore e il Club farà la più profonda riflessione e un’approfondita revisione per evitare che cose simili si ripetano.