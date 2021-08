James è fuori dall’Everton di Benitez: “Non so nemmeno contro chi giochiamo domenica”

Il fantasista colombiano sui canali social del club: “Non lo so proprio, me lo dite voi? Ah, giochiamo col Leeds fuori casa…”

“Non so nemmeno contro chi giochiamo domenica… ah il Leeds”.

James Rodriguez ha concluso l’isolamento per essere entrato in contatto con un positivo Covid ma evidentemente non quello che lo tiene distante dai destini della sua squadra, il nuovo Everton di Benitez.

Il fantasista colombiano durante una chat sui social del club ha ammesso di non sapere nemmeno contro chi giocherà la sua squadra questo fine settimana.

“Inizierò ad allenarmi lunedì, credo”, ha detto su Twitch. “Questo fine settimana non giocherò, non so nemmeno con chi giocherà l’Everton, puoi dirmelo per favore? Credo che sia in trasferta perché l’ultima l’abbiamo giocata qui in casa. Ah, contro il Leeds giocano… fuori casa, contro il Bielsa, una partita difficile, vediamo che succede”.

L’addio di Ancelotti ha automaticamente messo Rodriguez in una lista di possibili cessioni, considerato anche il suo contratto oneroso. E per ora Benitez – scrive il Telegraph – si sta concentrando su chi si considera inserito nel progetto al 100%.