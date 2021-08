Introdotto il VAR nelle qualificazioni per i Mondiali 2022 a partire da settembre

L’introduzione è stata posticipata a causa delle complicazioni logistiche e dei rischi associati alla pandemia. L’Uefa ha ufficializzato tutto con un comunicato

La Uefa, con un comunicato, ha confermato che il VAR sarà utilizzato, con l’accordo della Fifa, in tutte le restanti partite delle qualificazioni europee per i Mondiali 2022, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo Uefa. Il sistema sarà operativo a partire dalla quarta giornata delle qualificazioni e in tutte le restanti partite che si svolgeranno a partire da settembre 2021.

Il progetto di introduzione del VAR nelle competizioni di qualificazione delle squadre nazionali Uefa è stato posticipato a causa delle complicazioni logistiche e dei rischi associati alla pandemia di COVID-19.

L’implementazione del VAR, che è organizzata dalla Uefa, sarà effettuata in loco presso lo stadio della federazione ospitante, con l’uso di furgoni specifici messi a disposizione dai fornitori dell’ente.