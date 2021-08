Inter, affaticamento muscolare per Lautaro

L’attaccante ha accusato un fastidio durante l’allenamento di ieri, poi gli esami strumentali

Brutte notizie in casa Inter: Lautaro Martinez probabilmente non potrà giocare le prime due giornate di campionato (è squalificato, dunque salterebbe già la prima) per colpa di un affaticamento muscolare. Nell’allenamento di ieri Lautaro ha accusato un fastidio e oggi è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un affaticamento al muscolo psoas che sarà oggetto di valutazioni quotidiane. Si spera di averlo a disposizione per la prima trasferta stagionale dell’Inter, ma occorrerà aspettare ancora qualche giorno.