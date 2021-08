Il presidente della Ligue 1: «Grazie a Al Khelaifi per aver portato Messi al Psg, per noi è un giorno storico»

Il presidente della Ligue 1, Vincent Labrune, ha commentato l’arrivo di Messi al Psg.

“L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è un evento globale. È un giorno storico per il calcio professionale francese e per la Ligue 1 Uber Eats. Lionel Messi è una leggenda del calcio, che sta scrivendo la storia del nostro sport insieme a Pelè e Maradona. È una grande opportunità per i tifosi francesi e per tutti gli amanti del calcio di poter vedere il miglior giocatore del mondo giocare nei nostri stadi o in televisione”.