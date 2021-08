Il Guardian: l’Inghilterra ha smesso di discutere Jorginho

“Pagava la sua vicinanza a Sarri non molto popolare tra i tifosi del Chelsea. La chiave è stata l’arrivo di Tuchel che lo avrebbe voluto anche al Psg”

Jorginho. Il Guardian elogia il regista ex Napoli e scrive che adesso anche nel Regno Unito non c’è più discussione sul suo valore. L’articolo comincia ricordando le parole di Cassano che ha raccontato il loro incontro. Il Guardian scrive che Jorginho, invece di picchiare Cassano, Jorginho gli ha dato ragione che sarebbe uno scandalo se il Pallone d’Oro lo vincesse lui e non Messi.

Il Guardian ricorda che in Premier la vita calcistica di Jorginho è svoltata con l’arrivo di Tuchel sulla panchina del Chelsea.

È stato un processo lento, scrive. E stato a lungo da alcuni ritenuto inadatto al calcio inglese.

Parte del problema era che Jorginho sembrava indissolubilmente legato al “Sarri-ball” a causa del suo rapporto con Maurizio Sarri che non era molto popolare al Chelsea.

Poi, è arrivato Lampard che desiderava uno stile di gioco più veloce. Jorginho – ricorda il Guardian – avrebbe anche potuto cambiare squadra nell’estate 2020. Lo voleva l’Arsenal e anche il Psg ci aveva fatto un pensiero. Psg allora allenato da Tuchel. Con il suo arrivo sulla panchina dei Blues, Jorginho si è rivelato determinante.

“Jorgi è un giocatore molto strategico. Immagina cosa succederà tra due passaggi. Sa dove dare una mano, quando cambiare il gioco, quando non cambiarlo. Ha un buon senso del ritmo.”

La chiave – scrive il Guardian – è stata l’inserimento di Jorginho nel sistema giusto: il 3-4-3 di Tuchel. Ha vinto la Champions, l’Europeo, la Supercoppa europea e ora potrebbe vincere il trofeo di giocatore dell’anno.